Davi Brito abaixa a calça, fica de sunga e detalhe chama atenção

Davi Brito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O campeão do BBB 24, Davi Brito, surgiu apenas de sunga nas redes sociais e um detalhe chamou atenção dos seus seguidores no Instagram. O baiano mostrou como está o seu abdômen alguns meses após realizar a lipo HD.

Na publicação, Davi disse que está mantendo os resultados após a cirurgia. "Ainda seguimos mantendo por aqui 3/6 meses após a cirurgia", disse o ex-BBB.

Veja o clique:

Davi Brito | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito passou por uma lipoaspiração HD em abril deste ano e mostrou o resultado aos seus seguidores. O vencedor do reality global contou que o tanquinho estava ficando como ele sempre sonhou e ainda brincou se "alguém queria lavar roupa".

Vai para A Fazenda?

Davi Brito se pronunciou recentemente sobre os boatos de que estaria confirmado no elenco de A Fazenda 17. O baiano publicou uma sequência de stories em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, 24, e desmentiu a informação divulgada pelo portal Leo Dias.

“Essas páginas estão sem conteúdo. Você, página mentirosa, que não procura informação para os seus seguidores, está falando sem ao menos saber. Está atirando para tudo quanto é lado!”, disse ele.

O campeão do BBB 24 ainda afirmou que não estava sabendo que ele iria para o reality show da Record TV. “Muito cuidado com o que você consome na internet. Nem eu sabia que eu ia para 'A Fazenda'. Que p*rra é essa?”, disparou.

“Por que não posta um conteúdo assim: ‘Queremos Davi Brito na Fazenda’? Aí sim! Querer não é poder. Todo mundo comentando… O maior lelê. Davi em 'A Fazenda' de 'guê'? Cuidado, muito cuidado com esses falador. Boca de falcatrua!”, ironizou.

“Falcatrua, para quem não sabe, é quem fala demais, conversador, mentiroso. É isso aí mesmo, é na lata. Aí fica falando demais e a pessoa tá aqui… Nem eu sabia que ia pra Fazenda!”, concluiu.

Entenda a polêmica

A confusão surgiu após o portal de Leo Dias confirmar a participação do ex-BBB no reality rural nesta semana. Eles ainda alegaram que as mudanças estéticas de Davi foram realizadas exclusivamente para o programa.

O famoso colocou lentes de contato nos dentes, fez uma lipo HD, uma harmonização facial e fez a aplicação detox no rosto na última semana. “Hoje vamos colocar toxina botulínica e tirar todas essas ruguinhas que a gente tem aqui, para poder complementar com o sorrisão novo”, informou o médico responsável pelo procedimento.

Entretanto, vale lembrar que Davi comentou recentemente sobre o programa em um podcast e expôs sua condição para fazer parte do elenco, que já contou com a participação de sua irmã, Raquel Brito, em 2024.

“A galera fica cotando. Ano passado cotou, esse ano cotou (na possível lista), mas eu acho difícil”, disse ele no programa Selfie Service. O famoso ainda destacou que só iria se pudesse negociar o valor do cachê. “A tinta (risos). (Vou) negociar”, disparou aos risos.