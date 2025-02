Davi Brito é criticado por foto na Igreja do Bonfim e reage: "Tóxicos"

Davi Brito rebateu críticas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito decidiu mais uma vez não ficar calado diante das críticas e desabafou após publicar foto na Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador. O ex-BBB foi detonado dias depois dele ir a um culto com a atual namorada.

No seu Instagram, o famoso compartilhou imagens com Adriana Paula e a sogra na frente do ponto turístico de Salvador. Em seguida, ele ressaltou que estava sendo criticado por causa da sua suposta religião. Uma pessoa comentou: “Davi era cristão, agora é católico".

Davi Brito, então, escreveu um texto rebatendo as críticas. "As pessoas estão tão envenenadas que se sentem no direito de opinar até sobre uma visita a um ponto turístico na minha cidade. Eu acredito em Deus, e isso não vai mudar", disse.

"Posso ir ao Bonfim, ao Candomblé ou a qualquer lugar que eu quiser. É preciso respeitar e aceitar uns aos outros, viver em harmonia. Tenho um carinho enorme pela cultura da minha terra, Salvador, Bahia. E quem não aprecia, que busque outro lugar", completou o milionário.