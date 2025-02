Davi é alvo de piadas por material da faculdade: “Parecendo uma criança”

Davi Brito mostrou o material em um vídeo no Instagram - Foto: Reprodução | Instagram @daviooficialll

Davi Brito, que anunciou na última terça-feira, 4, que as suas aulas na faculdade vão começar no dia 24 de fevereiro, compartilhou com seus seguidores a expectativa para o início do novo ciclo. Nessa quinta-feira, 6, ele mostrou o material que comprou para usar nas aulas e os internautas debocharam da animação do ex-BBB.

“Fala, galerinha! A ansiedade já está batendo na porta. Hoje, logo cedo, comprei todo o meu material para começar as aulas com o pé direito. Vocês estão prontos para ver o doutor Davi?”, disse o ex-brother, que classificou o momento como um “novo ciclo”.

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, o baiano mostrou sua mochila, caderno, lápis, caneta, borracha, diário de anotações, régua, grampeador, calculadora, e outros materiais.

No X (antigo Twitter), o público reagiu à animação do baiano. “Eu tô passando mal com o Davi mostrando o material escolar para faculdade parecendo uma criança”, debochou um internauta. “O kit faculdade do Davi é muito engraçado. Alguém leva isso tudo pra faculdade?”, questionou outro. “Morrendo que o Davi comprou várias réguas pra caso o professor de artes da faculdade de Direito passe algum trabalho que ele precise delas”, disse mais um.

Assista ao vídeo:

Davi Brito se matriculou para cursar Direito, apesar de ter falado muitas vezes sobre o sonho de cursar medicina durante o BBB 24. O ex-BBB chegou a receber críticas na internet sobre a mudança.