Ex da atual de Davi é 'expulso' de evento de Mani Reggo

Rafael Rizzo e Mani Reggo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A presença de Rafael Rizzo, ex da atual namorada de Davi Brito, causou um desconforto no aniversário de 43 anos de Mani Reggo, realizado na última semana, em Salvador, no restaurante Boteco do França, no boêmio bairro do Rio Vermelho. De acordo com informações obtidas com exclusividade pela coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, o personal trainer apareceu de surpresa, sem ser convidado, o que gerou um clima tenso no evento da influenciadora baiana.

Rizzo descobriu o local da comemoração enquanto estava trabalhando em uma rede de academias e decidiu aparecer. Comprou um presente, se arrumou e seguiu para o restaurante. Ao chegar, perguntou a um garçom onde estava acontecendo o aniversário de Mani Reggo, e o funcionário, sem suspeitar de nada, o direcionou para o segundo andar, onde o evento estava sendo realizado.

Mani Reggo fica surpresa

Ao chegar no local, ele se deparou com cerca de 30 pessoas, entre amigos e familiares da influenciadora baiana. Percebendo a situação, procurou uma mulher para avisá-la sobre sua presença. Mani Reggo, ex-namorada de Davi Brito, ficou surpresa, aceitou o presente e, após uma breve conversa, teria convidado Rafael a se sentar à mesa.

Disse-me-disse na mesa

No entanto, a presença do ex-namorado da atual de Davi Brito logo gerou uma série de conversas paralelas e um 'disse-me-disse' na mesa. Foi então que um assessor de Mani interveio, pedindo que Rafael se retirasse, já que ele não havia sido convidado oficialmente para a festa. Sem causar mais confusão, o personal trainer se retirou imediatamente do local.

Interesse em Mani Rego

Em entrevista recente ao jornalista Luiz Almeida, do Portal A TARDE, Rafael Rizzo demonstrou interesse na influenciadora. O personal trainer disse que, apesar de não pensar em um novo relacionamento, está deixando as coisas fluírem e está à espera “de um novo amor para somar e não subtrair”.