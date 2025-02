Davi Brito se revolta com vizinhos: “Vai botar currículo”

Davi Brito fez um desabafo no Instagram - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O campeão do BBB 24, Davi Brito, fez um desabafo em seu perfil no Instagram na manhã desta terça-feira, 11. Revoltado, ele mandou um “papo reto” para os seus vizinhos, os quais, segundo ele, ficam falando da vida dele.

“Vai lavar um prato, varrer uma casa, vai botar currículo, para de ficar olhando para minha vida. Se eu saio de manhã você fica conspirando, se eu saio com os amigos você fica conspirando. Vai tomar conta da tua vida, deixe que minha vida eu cuido, vai tomar conta da tua”, disse o baiano em um vídeo publicado na rede social.

Assista ao vídeo:

Ameaça de processo

Recentemente, durante um longo desabafo que fez em uma rede social, Davi Brito afirmou que vai processar as pessoas que ultrapassarem “a linha do respeito” com ele.

Em uma sequência de vídeos publicados nos stories do Instagram, o baiano rebateu os ataques que vem recebendo desde o momento em que saiu como vitorioso do reality show da Globo e demonstrou indignação com a maneira recorrente em que o público fala sobre a sua vida.

“Se ultrapassar a linha do respeito vou picar [sic] na justiça e meter processo. Já acionei advogado para processar algumas pessoas. Vou entrar na justiça sim. Pode demorar, mas vai chegar”, disse.

Davi completou: “Na hora certa chega, a justiça não falha e não tarda. Ainda mais a de Deus. A da terra pode até demorar, mas ela funciona. A gente só tem que aguardar, com paciência”.