Davi Brito faz nova viagem internacional; conheça o destino

A dupla mostrou detalhes da viagem no Instagram nesta quinta-feira, 28 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após viajar para o Chile a trabalho, o campeão do BBB 24, Davi Brito partiu para outro destino. Dessa vez, o baiano embarcou, junto com a irmã, a ex-Fazenda Raquel Brito, para Dubai, nos Emirados Árabes. A dupla mostrou detalhes da viagem no Instagram nesta quinta-feira, 28.

Leia também:

>> Davi Brito leva invertida do Conar por propaganda de casa de apostas

>> Vai voltar? Raquel faz revelação sobre retorno para A Fazenda 16

>> Davi Brito desabafa sobre Novembro Azul e surpreende com recado

Nos stories, os irmãos exibiram momentos dentro do avião, que conta com cardápio especial para os tripulantes, incluindo bebida alcoólica gratuita.

“Que Deus tome direção desse voo. Nos leve em paz e nos traga em paz, amém. Guarde a vida de todos os pilotos, fazendo conduzirem essa aeronave em segurança. [...] Chegaremos em paz, em nome de Jesus”, disse Davi.

Veja registros feitos pelos irmãos: