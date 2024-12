Davi Brito leva invertida do Conar por propaganda de casa de apostas

Davi Brito levou bronca do Conar - Foto: Reprodução | Globo

Davi Brito está novamente em uma polêmica. O influenciador foi surpreendido com uma advertência do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).

Leia Mais:

>>> Davi Brito desabafa sobre Novembro Azul e surpreende com recado

>>> Romance? Ex-namorada de Cristian Bell é flagrada com Davi

>>> Davi Brito dá recado contra racismo no Dia da Consciência Negra

De acordo com informações do colunista Gabriel Perline, da Contigo!, o motivo da "bronca" do famoso ocorreu por ele ter violado as regras de divulgação de uma casa de apostas.

O campeão do BBB 24 foi surpreendido com uma notificação por causa do anúncio de jogos de azar com potenciais irregularidades, como promessas de ganhos.

Em divulgação da empresa Arena Esportiva, ele fez publicação soltando frases como "como é, Davi, que eu recupero o dinheiro? Clica no link, a plataforma está pagando em alta hoje" e "venha recuperar seu cacau".

O Conar proíbe as afirmações de ganhos certos e recuperação de perdas financeiras. A publicação garantiu ainda que o órgão também verificou a ausência de avisos obrigatórios, como restrição etária, advertência sobre impactos da atividade e identificação de publicidade.

A defesa do campeão do BBB 24 falou que tomou a providência para corrigir os anúncios, incluindo a habilitação de uma barreira digital para verificação de idade.