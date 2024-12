Davi Brito desabafa sobre Novembro Azul e surpreende com recado

Davi mandou recado sobre saúde masculina - Foto: Reprodução | Globo

Davi Brito, campeão do BBB 24, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 21, para falar da importância do Novembro Azul. Em um vídeo descontraído, o baiano falou que é importante quebrar tabus e cuidar da saúde masculina, com foco no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Leia Mais:

>>> Romance? Ex-namorada de Cristian Bell é flagrada com Davi

>>> Davi Brito dá recado contra racismo no Dia da Consciência Negra

>>> Mani Rego apela na Justiça em nova atitude contra Davi Brito

"Novembro já tá acabando e eu tô passando aqui pra deixar um recado muito importante pra vocês homens que têm 45 anos. Você que tá com medo do tamanho do dedo do médico, meu filho, não fique. Vai lá, né, ver como é que tá a situação. Deixa o homem botar lá o negócio, porque sabemos que temos que nos prevenir contra o câncer de próstata, tá?", iniciou.

Davi continuou explicando que o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens brasileiros e que, muitas vezes, o preconceito acaba afastando a galera de fazer os exames preventivos.

"Muitos homens tem preconceito de chegar no médico lá, né. Abaixar as calça pra um médico que puder enfiar o canudo. Mas entenda uma coisa, você tem que ir porque a sua saúde que tá em jogo [...] Se você ainda não foi tomar sua dedada, vá correndo tomar, porque é saúde", completou.

Além de reforçar a importância dos exames de rotina, o campeão deu dicas práticas para cuidar do corpo e da mente: praticar exercícios, se alimentar bem, evitar o cigarro, usar preservativo nas relações e manter uma rotina de consultas médicas.

A atitude de Davi rendeu muitos elogios na internet, com fãs celebrando a maneira leve e educativa com que ele falou sobre o tema. "Recado importantíssimo!!! Parabéns por ser sempre tão consciente", comentou uma seguidora.

Veja: