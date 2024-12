Mani Rego apela na Justiça em nova atitude contra Davi Brito

Mani Rego voltou a pedir urgência em caso contra Davi - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mani Rego não pensa em encerrar a briga com o seu ex-namorado Davi Brito e fez um novo apelo na 7ª Vara de Família do Tribunal de Justiça da Bahia.

Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, a empresária pediu para que a juíza reconsidere a medida cautelar e que efetive, com urgência, o bloqueio de 50% dos bens do campeão do BBB 24.

Leia Mais:

>>> Vai gravar na neve? Raquel Brito faz primeira viagem internacional

>>> Em meio a briga com Davi Brito, Mani Rego faz cirurgias e muda visual

>>> "Antipático e arrogante": Davi Brito é detonado e causa na Record

Mani Rego ainda falou na Justiça novamente que existiriam claras demonstrações de dilapidação do patrimônio. Ela chegou a citar que Davi teria comprado um Porsche avaliado em R$ 1 milhão.

A empresária comentou, inclusive, que no dia 30 de setembro o famoso mostrou pelo Instagram sua conta bancária com um saldo de apenas R$ 2,05. Na ocasião, o brother sinalizou: "Depois me pedem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu tô duro!".

Em seguida, a influenciadora alegou a existência de "risco de esvaziamento patrimonial iminente", e que este risco teria sido intensificado após o ex-BBB ter tido conhecimento do processo e do pedido de bloqueio dos bens.