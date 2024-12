Davi, filho mais velho de Claudia Leitte, lança novo visual: "Nevou"

Jovem Davi, de 15 anos - Foto: Reprodução

Filho mais velho da cantora Claudia Leitte, o jovem Davi, de 15 anos, pintou o cabelo de branco. A mudança no visual do rapaz foi compartilhada pela própria cantora em suas redes sociais, nesta terça-feira (26).

“Meu Deus, Fernando”, exclamou Claudia, citando o cabeleireiro Fernando Paiva, ao mostrar o novo look do primogênito. “A gente faz uns meninos bonitos, né?”, brincou, citando o marido Márcio Pedreira.

Leia também:

>> Ex-Fazenda está presa há um mês no Marrocos; entenda o caso

>> Saiu o DNA? Suposto 4° filho de Gugu comemora: "Milagre"

>> Família de ex-ator mirim pede justiça um mês após assassinato

A mudança no visual foi elogiada nas redes sociais, com fãs citando o cabelo no estilo "nevou".

Claudia Leitte também é mãe de Rafael, de 11 anos, e Bela, de 4.