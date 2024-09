Deolane Bezerra segue presa após audiência de custódia

Justiça decidiu pela manutenção de prisão preventiva - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A advogada e influencer Deolane Bezerra permanecerá presa após audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, 11. A Justiça decidiu pela manutenção de sua prisão preventiva devido ao descumprimento de medidas judiciais, como a proibição de falar com a imprensa, após sua detenção inicial.

Deolane foi presa no âmbito da Operação Integration, conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco, que investiga lavagem de dinheiro por meio de jogos ilícitos. A audiência foi realizada virtualmente, com Deolane participando da Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco, onde permanecerá detida.

O advogado da influencer, Bruno Goulart, entrou com um novo pedido de habeas corpus na tentativa de reverter a prisão. O Tribunal de Justiça de Pernambuco informou que na audiência foram analisados apenas os “aspectos formais da prisão, como a legalidade no cumprimento do mandado”. Deolane havia sido detida novamente após violar as condições de sua prisão domiciliar, como conceder entrevistas e utilizar redes sociais.