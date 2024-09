Deolane tinha depressão e foi traída por pessoa de confiança

Advogada está presa - Foto: Reprodução

Presa por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado a jogos ilegais, Deolane Bezerra já imaginava que poderia ter problemas, é o que diz a mãe de santo Michelly da Cigana. A religiosa foi contratada por uma fã para a realização de um trabalho espiritual que ajudasse a tirá-la da cadeia.

Segundo Michelly, Deolane sofreu uma “grande traição” de uma pessoa na qual ela confiava. “Ela sabe exatamente quem são os traidores. Deolane está sofrendo uma traição muito grande por parte de uma pessoa que ela sabe quem é e tem noção da onde tudo isso vem. Ela só não acreditava que tudo iria se desencadear, se desenhar da forma que se desenhou. Ela terá problema por bastante tempo, ela vai ter muitas coisas a resolver quando ela sair de lá [da cadeia]”, revelou a mãe Michelly.

>>> Irmã de Deolane namorou traficante ligado ao PCC; diz investigação

Ainda de acordo com a mãe de santo, a famosa vinha passando por um quadro de depressão antes de ser presa. “Ela já estava passando por um problema e vai sair da cadeia tratando essa doença. Ninguém fica preso e sai com a cabeça boa. A pessoa sai com lembranças, com gatilhos, com inúmeros problemas psicológicos. O quadro da Deolane vai agravar um pouquinho. Eu vejo ela também no futuro com problemas de saúde por conta desse estresse, talvez até com uma hospitalização”, relatou.

>>> Mãe de Deolane pode deixar prisão a qualquer momento; entenda

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Michelly da Cigana é a dona da estátua de Belzebu de Alvorada (RS). Ela disse ter recebido, em dinheiro vivo, os R$ 77 mil de uma mulher influente nas redes sociais e conhecida nacionalmente, para tirar Deolane da prisão através de um trabalho. “Eu não vou revelar quem é a contratante porque faz parte do acordo manter o sigilo. No entanto, é uma pessoa tão famosa quanto a Deolane”, despistou.