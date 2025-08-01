Dia da Cerveja: a história por trás da bebida favorita dos brasileiros

- Foto: Divulgação Ambev

Dia 1º de agosto é todo dela, a bebida amada pelos brasileiros: a cerveja! Gelada, no copo americano ou na tulipa, é o acompanhamento perfeito do torresminho, da linguicinha e do bolinho do boteco clássico preferido. O diminutivo acompanha a “cervejinha” como um hábito de carinho que o brasileiro tem por ela, fiel escudeira dos momentos de celebração e socialização.

Afinal, é isso: a cerveja não é nativa, mas se naturalizou brasileira, é amada pelo consumidor pois representa um traço cultural da nação, junto com o futebol, o samba e o Carnaval. Não é apenas sobre consumir álcool, mas sobre compartilhar uma cerveja com alguém especial e transformar qualquer simples momento em uma celebração.

É sobre abraçar, estar junto e brindar! Apesar da data comemorativa, celebrada toda primeira sexta-feira de agosto, ter sido criada em 2007, na Califórnia, por um grupo de amigos que queria celebrar a bebida e todos que compõem o universo cervejeiro de forma global, no Brasil a data tem um gostinho diferente. Por aqui, seja no bar ou em casa, a comemoração é do nosso jeito brasileiro de celebrar.

Mas afinal, qual é a história do líquido dourado?

A história da cerveja começa por volta de 9.000 a.C., na região da Mesopotâmia, com os sumérios, que fermentavam cereais como a cevada e consideravam a bebida um alimento básico, consumido diariamente. A bebida se tornou bastante popular e se estendeu até o Egito, onde foram encontrados traços do “pão líquido” em tumbas datadas de 2.400 a.C. Na Idade Média, os monges passaram a utilizar o lúpulo pela primeira vez. Mas foi no continente europeu que a fabricação da cerveja deu um salto séculos depois, graças à Revolução Industrial, com métodos científicos e tecnológicos sendo adicionados à produção do líquido.

No Brasil, a cerveja chegou no período colonial, trazida por imigrantes europeus e conquistando seu espaço no país. A primeira cervejaria registrada do Brasil, e que existe até hoje, foi a Bohemia, fundada em 1853 em Petrópolis (RJ) por um imigrante alemão, seguindo a cultura do país em movimento de sabedoria popular e de saberes diversos.

Segundo Charleston Agrícola, sommelier de cervejas e professor da Academia da Cerveja, escola da Ambev criada para disseminar conhecimento e cultura cervejeira, o universo da cerveja é vasto e desdobra diversas áreas tanto para o conhecimento quanto para o lado profissional. “A Academia da Cerveja é um espaço colaborativo criado para disseminar informação, fortalecer a cultura cervejeira no Brasil, promover troca entre especialistas e a profissionalização do setor, além de ser um ponto conector para a construção e o fortalecimento de toda a categoria.”

Para os apaixonados por cerveja, a data é um ótimo gancho para conhecer mais sobre a bebida. Para isso, a Academia da Cerveja oferece diversos cursos gratuitos e online para explorar o universo cervejeiro como um todo. As opções são variadas e atendem a todos os interesses, desde quem deseja conhecer a história e o mercado da cerveja, até quem quer aprender a harmonizar a bebida mais querida do Brasil com diferentes sabores. Os cursos estão abertos ao público em geral, maiores de 18 anos, no site.