Dia Mundial do Cachorro: Conheça as 10 raças queridinhas no Brasil

Dia Mundial do Cachorro é celebrado nesta segunda-feira - Foto: Freepik

Os cães são conhecidos por serem os grandes amigos dos homens e até possuem uma data especial para serem celebrados. O Dia Mundial do Cachorro é comemorado no dia 26 de agosto e serve para da visibilidade à conscientização do combate aos maus tratos aos animais.

A data é também um importante lembrete para mostrar que os cães que precisam de ajuda e vivem em ruas, abrigos ou com proprietários negligentes.

E você sabe quais as raças de cães queridinhas dos brasileiros?

Os cães de raça fazem sucesso no Brasil, mas, além delas, o cachorro vira-lata é outro que se destaca no país.

Veja abaixo quais são as raças famosas de cão entre os brasileiros: