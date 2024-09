DJ Buarque revela verdadeiro motivo do término com Bia Miranda

DJ Buarque falou sobre término com Bia Miranda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O DJ Buarque quebrou o silêncio e deu detalhes do término da relação com Bia Miranda. Ele também fez questão de comentar a denúncia da mãe da influenciadora, que declarou que a filha estaria sendo mantida em cárcere privado.

A polêmica do ex-casal veio à tona quando foi anunciado o término e Jenny Miranda, mãe da influenciadora, apareceu na casa de Bia e Buarque, acompanhada da polícia.

Na ocasião, Bia desmentiu a própria mãe e garantiu que o término não foi motivado por essa suposta atitude do DJ.

Ao Link Podcast, Buarque declarou sobre o término: "Não, não, isso aí não chegou... Eu vi, lógico, em todas as páginas, mas não, não teve um ponto crucial para, tipo assim, não dá mais, não quero mais, é um acúmulo de coisas do dia a dia, o que é natural de duas pessoas".

"Tem casal que acha um denominador comum e outros casais não vão achar esse denominador comum. Não é uma coisa, um desgaste natural. Eu cheguei e a gente conversou, porque hoje, graças a Deus, eu realizei meu sonho, que é o nosso", comentou.

"Eu conversei com ela, a gente conversou de boa, obviamente ninguém gosta de uma separação porque é uma coisa triste, não é nada feliz", garantiu.

Ainda no papo, o DJ Buarque falou a respeito dos próximos passos: "Mas a gente chegou em um comum acordo, para tentar respirar um pouquinho mais, poder focar mais no meu trabalho, seja ele qual for e focar 100% no que vai direto para ele [o filho], na boa vida que ele vai, que eu não tive".