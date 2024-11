Dona de 'vagina mais bonita do Brasil' no BBB 25? Entenda situação

Jean Grey é carioca - Foto: Reprodução

Ela já venceu o concurso de 'Vagina Mais Bonita do Brasil' e agora sonha em participar do Big Brother Brasil 25. A criadora de conteúdo adulto Jean Grey revelou que sonha em ir para o reality para mostrar um lado mais 'complexo' de sua personalidade.

“Adoraria participar do BBB. Ia causar muito e criar bastante conteúdo, porque gosto de desafiar as pessoas e suas ideias sobre o que é certo ou errado”, disse ela em entrevista ao jornal Extra, completando: "No 'BBB', eu poderia mostrar muito mais. Não é só sobre o concurso, é sobre a pessoa que sou, os debates que quero provocar e a diversão também. Gosto de causar, de mexer com as pessoas, e o programa seria perfeito para isso".

Jean também enxerga no BBB a possibilidade de abordar temas como machismo.

“Se entrasse no BBB, ia aproveitar a audiência para desafiar estereótipos e provar que as mulheres podem ser múltiplas — e que ser dona do seu corpo é uma forma de poder”, reforçou.