Drake tem perda milionária com derrota de Adesanya no UFC 305

O rapper Drake enfrentou outra perda milionária no mundo do MMA. No último sábado (17), o canadense colocou uma grande soma em jogo ao apostar na vitória de Israel Adesanya no UFC 305. No entanto, viu seu dinheiro escapar quando Dricus du Plessis conquistou o cinturão dos pesos médios (até 83,9 kg) ao derrotar Adesanya.

Com a derrota do lutador nigeriano, Drake viu US$ 450 mil, cerca de R$ 2,4 milhões na cotação atual, desaparecerem. O rapper, que em suas redes sociais havia expressado seu apoio incondicional a Adesanya, carinhosamente chamado de "Izzy", mostrou a aposta realizada na plataforma Stake antes do combate.

Du Plessis celebrou a vitória e não deixou passar a chance de provocar Drake. Ele compartilhou uma foto segurando o cinturão e brincou na legenda: "Mais uma vez, do fundo do meu coração: Obrigado, Drake".

A rivalidade entre Adesanya e du Plessis era intensa, e a luta foi ansiosamente aguardada pelos fãs de MMA. O sul-africano, adotando uma estratégia agressiva, conseguiu desestabilizar o nigeriano e encerrou o combate com um mata-leão no quarto round, garantindo sua primeira defesa do cinturão dos pesos médios.