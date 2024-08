Carlos Prates nocauteia Li Jingliang no UFC 305 e mantém invencibilida

Em mais um show, Carlos Prates nocauteou Jingliang e segue invicto no Ultimate - Foto: Divulgação/UFC

Na luta de abertura do card principal do UFC 305, realizado neste sábado, 17, em Perth, Austrália, Carlos Prates enfrentou Li Jingliang em um embate que começou de forma tática e calculada. O brasileiro mostrou domínio desde o início, utilizando chutes precisos e mantendo a distância ideal para acertar golpes contundentes. Prates conseguiu balançar o chinês com potentes socos de esquerda, evidenciando sua habilidade na trocação.

Li Jingliang tentou reverter a situação no segundo round, ajustando seu jogo em pé para recuperar o equilíbrio da luta. No entanto, Carlos Prates manteve a compostura e, com uma demonstração de técnica refinada, intensificou seu ritmo na reta final do assalto. Uma impressionante sequência de golpes levou Jingliang à lona, forçando o árbitro a encerrar o combate.

Com essa vitória, Carlos Prates permanece invicto no UFC, acumulando agora três triunfos, todos conquistados por nocaute.