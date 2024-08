Rebeca Andrade e medalhistas de vôlei são ovacionadas em BH

Rebeca Andrade fez postagem nas redes sociais ao lado das jogadoras de vôlei - Foto: Reprodução / Instagram

Na noite deste sábado, 17, a ginasta Rebeca Andrade foi vista de forma inesperada na região da Savassi, em Belo Horizonte, em uma aparição que surpreendeu os moradores e fãs da cidade. Rebeca estava acompanhada pelas jogadoras Gabi Guimarães e Carol, ambas medalhistas de bronze pela seleção brasileira de vôlei nos Jogos Olímpicos de Paris.

Postagens nas redes sociais mostraram as atletas circulando por diversos estabelecimentos da Região Centro-Sul da capital mineira, onde foram recebidas com entusiasmo pelo público. A presença das medalhistas gerou grande agitação e celebração entre os presentes.

Além das atletas do vôlei, o grupo de Rebeca incluiu Pri Daroit, ponteira do Minas e ex-integrante da seleção brasileira, e a holandesa Anne Buijs, esposa de Carol. O passeio não passou despercebido, e a interação das atletas com os fãs destacou a popularidade e o carinho que elas despertam.

Mais cedo, Carol havia comparecido ao jogo entre Atlético-MG e Cuiabá, realizado na Arena MRV, como parte das comemorações de sua visita à cidade natal. Durante a partida, a central recebeu uma camisa do Atlético-MG como presente, marcando um gesto de boas-vindas e reconhecimento pela atleta local.