Drauzio Varella é flagrado em momento íntimo com esposa

O médico Drauzio Varella fez uma aparição rara ao lado da esposa, a ex-atriz da Globo, Regina Braga, com quem é casado há mais de 40 anos. O casal, que leva uma vida mais discreta e fora dos holofotes, esteve em uma livraria no Rio de Janeiro e surpreendeu a todos ao darem uns 'beijinhos' em público.

Os dois marcaram presença em um círculo de leitura de poesia livre em uma livraria no bairro do Humaitá, na zona sul da cidade, onde ela subiu ao palco. Mostrando que, mesmo com o passar dos anos, o amor permanece, Drauzio aplaudiu a amada ao fim de sua apresentação do evento.

Apesar de estarem juntos desde 1981, Drauzio e Regina não tiveram filhos juntos. A atriz, que anteriormente foi casada com o diretor Celso Nunes, por 10 anos, é mãe da produtora Nina Braga Nunes e do ator Gabriel Braga Nunes, fruto do relacionamento com o diretor.

Já Drauzio também teve dois filhos antes do casamento com a atriz. O médico é pai de Mariana e Letícia Varella, do seu casamento anterior à Regina. Em entrevista à Revista Trip, em 2013, Drauzio revelou que conheceu a atriz durante suas aulas de teatro, onde ela foi sua professora.

Confira o beijo do casal: