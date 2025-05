É grave? Maíra Cardi descobre diagnóstico durante 3ª gravidez

Maíra Cardi sofreu um aborto há três meses - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Três meses após perder seu primeiro bebê com o marido Thiago Nigro, Maíra Cardi conseguiu engravidar novamente, mas descobriu um diagnóstico nada animador. Neste domingo, 27, a coach de emagrecimento usou o TikTok para agradecer o carinho dos fãs após a revelação da gestação e revelar detalhes do drama que está enfrentando

A ex-BBB foi diagnosticada com trombofilia, uma condição no sangue conhecida por formar coágulos (trombos) que aumentam o risco de trombose. A doença pode ser hereditária ou adquirida ao longo do tempo devido ao uso de medicamentos ou o surgimento de doenças.

“Assim que eu descobri a gravidez, meu médico falou assim: ‘Maira, tem alguma coisa errada. Se você já tem dois filhos e você nunca perdeu, e você acabou de perder um e engravidou em um período tão curto, tem alguma coisa errada e eu vou pedir para você fazer alguns exames.’ E ele pediu exame de trombofilia e deu positivo”, explicou a influencer, que disse estar tomando um anticoagulante antes de engravidar.

Desespero

Maíra Cardi disse que ela e Thiago Nigro entraram em desespero pois essa foi a causa do primeiro aborto. “Assim que a gente ficou sabendo, a gente assustou muito porque a nossa babá morreu disso e a gente ficou bem apavorado. Eu não contei para a Sofia e nem vou, porque é uma coisa que assustaria bastante ela”, contou.

Ela seguiu: “Mas eu comecei a estudar sobre a doença, entender o caso e eu fiquei mais tranquila. Porque quando você toma o remédio, principalmente no pós-parto, daí você não morre. A grosso modo é assim. Mas os 40 dias pós-parto são os mais perigosos”.

Esperança

Maíra Cardi compartilhou que, apesar do diagnóstico, está esperançosa de que tudo dará certo. “Só que ao mesmo tempo tem que ter muito cuidado porque o remédio deixa o sangue fino. Então, por exemplo, eu não posso sofrer um acidente porque eu posso ter uma hemorragia. Então é uma coisa que tenho que ter muito cuidado. Mas é Deus. Inicialmente, a gente estava bem apavorado, mas agora eu já estou mais calma”, desabafou a influenciadora.