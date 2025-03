Filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar é hospitalizada; saiba motivo

Maíra Cardi, Arthur Aguiar e Sophia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital Maíra Cardi contou que precisou levar a filha, Sophia, de 6 anos, ao hospital após a criança se queixar de “dores no coração” nessa terça-feira, 18. A pequena é fruto da relação da famosa com o ator Arthur Aguiar.

No Instagram, ela falou que o médico pediu uma bateria de exames, incluindo um eletrocardiograma, para verificar a situação. Segundo Maíra, Sophia pode passar por uma cirurgia.

“Hoje é dia de exame e a Sophia disse que está com dor no coração. Desde pequena que ela tem essa dor no coração. Talvez a gente precise operar [para fechar o buraco] vamos investigar”, contou a influenciadora.

Também foi identificado um problema na coluna da criança. Maíra revelou quais sintomas a filha apresentou. “A gente chegou de viagem e ela falava que ela sentia como se fosse um chute no coração e na costela. O nosso médico pediu para fazer uma bateria de exames, porque a dor começou a descer para a perna. A perna estava ardendo e doendo e o pé estava dormente”, contou.