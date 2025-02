Maíra Cardi anuncia dinheiro para caseiro decorar casa: "Tudo do pior"

Maíra falou sobre dinheiro a funcionário - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maíra Cardi usou seu perfil do Instagram para contar que emprestou um cartão de crédito para um funcionário e ficou surpresa com a decoração que ele fez na própria casa. Ela disse que deu para o caseiro Adalberto uma casa e também o presenteou com dinheiro.

"Peguei meu cartão de crédito, dei na mão do caseiro e falei: 'Compra tudo o que você quiser, decora sua casa'. Eu achei que isso fosse ser bom, não é? Porque ele compraria do gosto dele e tal", declarou ela, em vídeo.

Maíra Cardi seguiu e ressaltou que não gostou das escolhas estéticas de Adalberto. "Eu já tinha escolhido o apartamento e mandei minha decoradora lá só para dar uma olhada, ver se não faltava alguma coisa. Mas ela falou que não tem condições de ficar daquele jeito! Que a decoração dele, tadinho... Ficou muito ruim", comentou.

A influenciadora disse que optou por refazer a decoração e explicou que faz questão que o funcionário tenha tudo do melhor em sua casa.

"A mesa é pequena. Ele escolheu as coisas mais baratinhas que tinha. Agora estou tendo que decorar tudo de novo, porque ele só comprou coisa baratinha - e eu não quero que ele fique com coisa ruim, quero que ele fique com coisa boa", completou.