Thiago Nigro desabafa após vídeo polêmico com feto: “Não sou perfeito”

O influenciador Thiago Nigro fez um desabafo sobre as críticas que vem recebendo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador Thiago Nigro fez um desabafo sobre as críticas que vem recebendo depois que resolveu expor na web o feto expelido pela esposa, Maíra Cardi. Em publicações no story do Instagram, na noite dessa segunda-feira, 6, o coach financeiro explicou seus motivos por publicar as imagens e fez um longo desabafo.

Leia também:

>> Marido de Maíra Cardi rebate ataques após publicar imagem de feto

>> Maíra Cardi anuncia perda de bebê que esperava com Thiago Nigro

>> Luana Piovani celebra fim de contrato de Scooby com marca polêmica

“É a última vez que falarei sobre o assunto, e encerramos esse tema. Amanhã, volto a minha ‘vida normal'”, garantiu. Nigro pontuou que “quando um pai e uma mãe perdem um filho, eles precisam de acolhimento e amor. Não existe manual, nem como se preparar para uma dor tão profunda. Fazemos coisas que nunca imaginamos fazer, movidos pelo turbilhão de sentimentos e pelo choque do momento”.

Ele afirmou que o que mais dói, para ele, além da perda, “é ver algumas pessoas incluindo parte da mídia, questionando nossa dor. Já fomos acusados até mesmo de fingir a gestação, de inventar tudo isso. Recebi mensagens de repórteres dizendo que a gravidez era mentira, baseando-se em detalhes técnicos, como a data do ultrassom. É inacreditável que, em um momento tão delicado, alguém possa pensar que estaríamos fabricando algo assim”.

Thiago Nigro disse ainda que sempre foi uma “pessoa lógica e estruturada, do tipo que procura entender tudo por uma perspectiva racional. Mas, quando algo assim acontece, toda lógica desaparece. Hoje, posso dizer que estou muito abalado, como nunca estive na minha vida. Tenho vivido meu luto em silêncio, à minha maneira, enquanto tento processar tudo o que aconteceu nos últimos dias”.

Ele continuou: “Não existe protocolo para o luto. Nós não esperávamos ter nosso filho em nossas mãos tão cedo. Não esperávamos que Maíra teria cólicas e entraria em trabalho de parto. Ninguém nos avisou. Conseguem imaginar o nosso susto? Não estávamos preparados para isso”.

Na oportunidade, o marido de Maíra Cardi, afirmou ser uma pessoas que valoriza a vida. “Onde alguns viram ‘morte’, eu vi ‘vida’. O que vi com meus próprios olhos, que para muitos pode ser apenas um ‘conjunto de células’, para mim era muito mais que isso, era meu filho. Era a perfeição de Deus com quase três meses”, escreveu.

Segundo Nigro, o casal ainda está assustado. “É óbvio que estamos assustados. Óbvio que não estamos bem. É óbvio que não estamos lúcidos. Mas o que mais tem me chocado, além da minha dor, é a hipocrisia de alguns. Vi uma parte da mídia me acusar de mostrar meu filho por ‘likes’. A mesma mídia que fala sobre o assunto para ganhar audiência. Dizem que não deveria ter mostrado, mas eles mostram — em troca de ódio e cliques. Não consigo entender como alguém acredita que uma pessoa que acabou de perder um filho, que está completamente fora de si, em estado de choque, possa estar pensando em ‘likes’. É absurdo”, disse.

O influenciador disse ainda que não cabe a ele julgar, “mas essa distorção me machuca profundamente. Também vi influenciadores dizendo que fiz isso por audiência. Os mesmos que usaram as imagens que me criticaram por mostrar, para ganhar a audiência que me acusaram de querer”.

Thiago continuou: “Tenho refletido muito sobre tudo o que aconteceu. Se algo deve ser tirado desse momento tão difícil, espero que as pessoas possam aprender a valorizar mais a vida. Que enxerguem a preciosidade dela e deixem de banalizá-la. É um momento de dor, mas também de contemplação. Vi algo que nunca imaginei que enxergaria: meu filho lindo, que nunca verá a luz do dia”.

Por fim, ele afirmou que não é perfeito. “Nunca fui. Se algo que fiz chocou ou feriu alguém, peço perdão. Mas saiba: ninguém ficou mais chocado do que eu com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Ainda estou tentando me recuperar. Quero agradecer a todos que me enviaram mensagens de apoio e preocupação. Não tenho palavras para dizer o quanto isso tem significado para mim e para Maíra. Obrigado, de coração”.