Luana Piovani celebra fim de contrato de Scooby com marca polêmica

Luana Piovani não escondeu a alegria ao saber que Pedro Scooby, seu ex-marido, decidiu não renovar contrato com marca controversa

Luana Piovani não escondeu a alegria ao saber que Pedro Scooby, seu ex-marido e pai de seus três filhos, Dom, Liz e Bem, decidiu não renovar o contrato que mantinha com uma casa de apostas. A atriz, crítica fervorosa das chamadas "bets", celebrou a decisão nas redes sociais nesta segunda-feira, 6, classificando-a como um verdadeiro presente de Ano Novo.

"O melhor presente que eu poderia ganhar em 2025... O Pedro me contou que não renovou o contrato com as bets. Deus seja louvado!", afirmou Luana em seus stories no Instagram.

Mesmo separados desde 2019, Luana segue atenta à influência que Scooby exerce na vida dos filhos e frequentemente manifesta suas opiniões sobre as decisões do surfista. Segundo ela, a parceria do ex com a marca de apostas sempre foi motivo de grande preocupação: "Nossa, esse negócio de aposta me matava, tanto é que eu marcava ele, marcava todo mundo."

A atriz detalhou a conversa em que Scooby compartilhou sua decisão e comemorou o fim do contrato: "Nossa Senhora, mas eu agradeci e parabenizei tanto. Como eu orei, porque acaba resvalando nas crianças. É uma energia muito equivocada, uma tragédia compartilhada, é um ranço, uma treva, uma nuvem cinza, um incentivo horroroso."

Luana concluiu sua declaração com entusiasmo, acreditando que a escolha do ex-marido reflete um bom presságio para o ano que se inicia: "Olha 2025 chegando cheio de luz, yes!"