Gkay admite vício em harmonização facial: "Não me reconhecia mais"

Gkay decidiu falar sobre as sequelas físicas e emocionais deixadas pelo excesso procedimentos estéticos - Foto: Reprodução | TV Globo, Instagram

Aos 32 anos, Gkay decidiu abrir o coração e refletir sobre as sequelas físicas e emocionais deixadas pelos procedimentos estéticos e pela harmonização facial a que se submeteu nos últimos anos. A humorista revelou, em entrevista ao 'Fantástico' no último domingo, 5, que tomou uma atitude radical: reverter todas as aplicações de preenchimento, pois já não se reconhecia ao se olhar no espelho.



"Eu parecia ser uma pessoa que tinha uma idade bem maior do que eu realmente tinha, do que eu apresentava ali", confessou. Segundo Gkay, o excesso de preenchimentos acabou provocando distorções em sua aparência, o que resultou em uma enxurrada de críticas online.

"Cada vez que eu me preenchia mais, era mais hate que eu recebia. ‘Está exagerando’, ‘Como você ficou estranha’", relembrou a influenciadora. A humorista também detalhou o impacto visual imediato das aplicações de ácido hialurônico: "Na hora que você faz o preenchimento, fica tudo muito inchado, especialmente o lábio. E eu queria que meu lábio ficasse igual àquela hora."

Gkay compartilhou que o excesso chegou ao ponto de alterar a estrutura de seu rosto: "O meu lábio de cima tinha tanto preenchimento que ele começou a sair da boca e subir. Esse foi o primeiro baque."

Agora, após reverter os procedimentos, Gkay prefere uma aparência mais natural e concluiu: "Quando eu fui fazer a retirada, falei: 'Não quero mais nada, quero ficar totalmente sem'."

