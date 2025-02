Maíra Cardi revela problema da filha e desabafa: "Estou exausta"

Maíra Cardi fez um longo desabafo nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maíra Cardi usou as redes sociais para fazer um desabafo sincero sobre os desafios enfrentados por sua filha, Sophia, de 6 anos, na adaptação à nova rotina escolar.

O motivo da mudança na vida da herdeira tem relação com o fato de que agora a família mora em Alphaville, em São Paulo, e a transição tem sido delicada para a criança.

"Estou exausta, mas não é um cansaço físico, e sim mental. O que mais me desgasta é a questão da escola da Sophia. Conseguimos encontrar uma escola acolhedora, onde ela pode se adaptar gradualmente, mas ainda preciso estar presente com ela na sala de aula", disse a ex-BBB.

Maíra Cardi comentou que a menina tem demonstrado dificuldades emocionais após as mudanças recentes. "Ela repete o tempo todo: 'Puxaram minha avó de mim'. Isso deixou um trauma maior do que já existia. Por isso, a nova escola permite que eu fique com ela durante as aulas, para que se sinta segura", contou.

A famosa ainda ressaltou que tem tentado tornar a adaptação mais tranquila e falou que tem participado ativamente das atividades escolares de Sophia.

"Fiz aula de violino, marcenaria, aprendi a fazer borboleta, aula de leitura, brincadeira no parque... Tem sido uma experiência sensacional, mas também extremamente cansativa", confessou.

Por fim, a influenciadora destacou que tem a certeza de que é apenas uma fase. "Estou feliz porque ela está começando a se enturmar na escola, mas a jornada ainda é longa. No meio disso tudo, sinto falta de um tempo para mim, mas sei que esse momento vai passar", finalizou.