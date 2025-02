Maíra Cardi faz desabafo forte sobre a filha: “Estou arrasada”

Maíra Cardi fez um longo desabafo nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital Maíra Cardi fez um longo desabafo nas redes sociais nessa segunda-feira, 10. Ela falou sobre como algumas coisas que aconteceram recentemente impactaram na vida da sua filha, a pequena Sophia, de 6 anos, fruto do casamento dela com o ator Arthur Aguiar, e não foram bem digeridas pela menina.

Segundo ela, a mudança de casa, de escola e a perda da babá e de um irmão que a mãe estava esperando não foram bem digeridas pela filha. “Estou arrasada! Essa é a verdade. Sophia não está se adaptando na escola, na nova vida e está muito difícil. Sei que muitas mães me assistem e que a adaptação no colégio é muito difícil para todo mundo”, iniciou Maíra.

Ela seguiu: “Não é só para Sophia, são para todas as crianças. Mas acredito e é por isso que estou dividindo com vocês, para que vocês possam me ajudar. Acredito que para Sophia esteja um pouquinho mais puxado”.

A coach de emagrecimento falou sobre o impacto da morte da babá de Sophia. “Por quê? Vamos lembrar o que aconteceu nesses últimos tempos? Fiz um vídeo falando sobre a importância da Thaís na nossa vida e a babá morreu. Ela ficou muito mal porque gostava muito da babá, todos nós gostávamos da Thaís e ela faz muita falta”, disse.

Logo após o ocorrido, Maíra engravidou. “Ela [Sophia] estava com medo, porque na cabeça dela, a gravidez ficou uma informação ruim. Ela assustou muito e ficou com medo de que eu morresse durante a gravidez. Ela ficou assim: ‘A gravidez é ruim, porque morre a mãe ou morre o filho’. Depois o irmão faleceu”, continuou.

Ela perdeu a casa dela, o quarto, as melhores amigas, a escola. Para uma criança, é muita coisa. A babá, o irmão, a escola, o quarto, as amigas. Ela está arrasada. Maíra Cardi - influenciadora digital

Na ocasião, a influenciadora falou sobre os efeitos físicos desses acontecimentos na filha. “Hoje foi um dia muito ruim. Ela vomitou, teve dor de barriga de tanto nervoso. Combinamos com a escola para ela brincar, mas quando chegou a hora, ela teve uma crise, ficou com medo, se sentindo sozinha, rejeitada. Chorou compulsivamente”, contou.

Maíra finalizou: “Ela não quer sair, só fica com as 3 naninhas emboladas, voltou a chupar chupeta porque está triste e não quer sair de casa. Ela não sai de casa, não quer brincar e não quer fazer nada. Óbvio que vou procurar um psicólogo para ela, antes que vocês perguntem. Ela precisa fazer [as sessões], vou procurar e a gente estava esperando mudar para achar. Estou arrasada! É isso! Quem é mãe aí e tem uns conselhos para me dar?”, indagou.