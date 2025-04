É oficial! Após término polêmico com Isabelle, Alegrete assume namoro - Foto: Reprodução

Matteus Amaral, o Alegrete, confirmou que está de coração novo! O ex-BBB oficializou o namoro com a modelo Anna Julia Ferreira na última sexta-feira, 4, durante um evento de sua loja em Alegrete, sua cidade natal.

No evento, Anna Julia foi apresentada como namorada do empresário e vestia uma camiseta com o nome da cidade e o apelido carinhoso de Matteus, "Alegrete". Este é o primeiro relacionamento que Matteus assume publicamente desde o polêmico término do noivado com Isabelle Nogueira, também ex-participante do Big Brother Brasil. Algumas semanas após o fim do noivado, ele foi visto com Anna Julia e, em março, confirmou que estavam "se conhecendo".



Agora, o namoro é oficial! Um vídeo feito por um fã-clube registrou o momento em que Matteus apresenta Anna Julia como namorada. Nas redes sociais, o gaúcho também compartilhou uma selfie abraçado com ela, que já conheceu sua mãe, Luciene Amaral. Pelo visto, a aprovação da família veio rápido: Luciene postou uma foto ao lado da nova nora.