Tem chance? Eva opina sobre affair de Renata e Maike no BBB 25

ROMANCE NO AR

Renata e Maike estão cada vez mais próximos no programa - Foto: Foto: Reprodução | Globoplay

Eva Pacheco abriu o coração e opinou sobre um possível romance entre Renata e Maike no BBB 25. 13ª eliminada do reality show, a dançarina concedeu uma entrevista à revista ‘CARAS’ e afirmou que acredita que a amiga não tem interesse no rapaz.

“Eu acho que não. Acho que se ela quisesse viver [o romance], ela já teria se envolvido. Ela não é muito de ficar nessa [enrolação]. Mas é uma situação totalmente nova na vida dela. Ela está presa [na casa], tem aquela pessoa que, de certa forma, ela está confiando ali”, disse ela.

“Eles trocam uma ideia de jogo. Uma aliança. Pode ser que role, mas pode ser que não. Não tem como saber, não tem como responder por ela porque é uma situação totalmente nova na vida. Mas eu acho que não”, completou.

Vale lembrar que Maike se envolveu amorosamente com Giovanna Jacobina, irmã da influenciadora Gracyanne Barbosa. Os dois viveram um breve affair e trocaram beijos dentro do programa, pouco antes da saída dela da casa.