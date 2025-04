BBB 25: Guilherme tenta manipular Maike para influenciar indicação

Vinícius não concordou com a ideia - Foto: Reprodução | TV Globo

A tensão no BBB 25 está alta com a formação do próximo Paredão, que traz uma dinâmica decisiva: Maike e Delma terão que indicar um participante em consenso ou, caso contrário, os dois serão eliminados. Diante dessa situação, Guilherme traçou uma estratégia para pressionar Maike a ceder à escolha de sua sogra.

Durante uma conversa, Guilherme analisou o impasse: “Rapaz, vai ser broca essa decisão aí, hein? Ela [Delma] não vai querer ceder, ele [Maike] não vai querer ceder”.



Para tentar convencê-lo, o fisioterapeuta sugeriu que Maike poderia negociar sua decisão garantindo que, se aceitasse indicar alguém do grupo adversário, poderia se livrar de votos futuros. “Tem uma estratégia pra isso: dizer que se ele aceitar alguém de lá ir, a gente não votaria nele. É a única estratégia que acho que ele aceitaria. Não sei...”, afirmou.

Inicialmente, Vinícius não concordou com a ideia de poupar Maike, mas acabou repensando a estratégia ao longo da conversa. "É, pode ser uma opção", ponderou. Enquanto isso, Guilherme reforçou que a falta de consenso entre Maike e Delma pode acabar prejudicando os dois, tornando a escolha ainda mais delicada dentro do jogo.