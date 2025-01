Elenco de ‘O Auto da Compadecida 2’ curte show no Rio Vermelho

Entre os convidados ilustres, estavam atores do Bando de Teatro Olodum - Foto: Divulgação | Gabriel Nascimento

Após o tapete vermelho de ‘O Auto da Compadecida 2’, em um shopping de Salvador, o elenco do filme aproveitou para curtir a noite na capital baiana. Matheus Nachtergaele, o eterno João Grilo, e Luis Miranda, que dá vida ao personagem Antônio do Amor, comandaram o after da pré-estreia no Rio Vermelho, na noite da última quinta-feira, 19.

As estrelas se reuniram no Jubiabar, um espaço temático inspirado na obra de Jorge Amado, no Rio Vermelho. Tonho Matéria ficou responsável pelo show da noite, que celebrou a música e o legado do cinema nacional.

O cantor Tonho Matéria | Foto: Divulgação | Gabriel Nascimento

Entre os convidados ilustres, estavam atores do Bando de Teatro Olodum, colegas de Matheus Nachtergaele em produções como 'Ó Paí Ó' e 'Renascer': Tânia Tôko, Ludmillah Anjos, Samantha Jones, Luiza Périssé, Evaldo Macarrão, Edvana Carvalho, Lyu Arisson. João Suassuna, o neto mais velho do escritor Ariano Suassuna, cuja peça inspirou o filme, também compareceu.

Tonho Matéria apresentou o show "Axé Pra Todo Lado", em homenagem aos 40 anos de Axé Music. O projeto terá continuidade em janeiro.