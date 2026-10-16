Encontro de pessoas que gaguejam debate inclusão e ciência na UFBA

A Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA), na Graça, recebe no próximo sábado, 17, o 14º Encontro Brasileiro de Pessoas que Gaguejam.

Realizado pela Associação Brasileira de Gagueira (ABRA Gagueira), das 8h às 18h, no Espaço Cultural Raul Chaves, o evento gratuito vai reunir especialistas, pacientes e familiares para discutir avanços científicos, direitos, novas tecnologias e o combate ao preconceito.

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Dificuldades na fala

A gagueira vai além das dificuldades no ritmo da fala e afeta diretamente a autoestima e a inserção social. Em uma sociedade que costuma associar a fluência verbal à segurança e à competência, barreiras atitudinais ainda restringem a participação de quem convive com a condição.

De acordo com o psicólogo Jilvan Carmo, um dos palestrantes do encontro, o receio da reação alheia pode levar ao isolamento. “O medo do julgamento pode fazer a pessoa esconder a gagueira, deixar de expressar o que pensa ou evitar oportunidades profissionais e sociais”, afirma.

Carmo explica que o acompanhamento psicológico não busca a cura, mas auxilia no fortalecimento da autoconfiança e no alívio da ansiedade. O especialista destaca ainda a importância do acolhimento por parte de amigos e familiares. Atitudes como manter contato visual, respeitar o tempo de fala e não completar frases são fundamentais. Recomendações populares como “calma” ou “respira”, segundo o psicólogo, acabam aumentando a pressão sobre o falante.

Programação

A abertura do evento vai ser às 8h, com credenciamento e café da manhã. Ao longo do dia, o público vai poder acompanhar debates sobre o uso de inteligência artificial e neuromodulação no tratamento, interfaces entre Psicologia e Fonoaudiologia, e legislação voltada à acessibilidade.

À tarde, às 15h20, a roda de comunicadores discute o tema “O que é se comunicar bem?”, seguida do espaço “Microfone aberto”, que vai permitir a participação direta do público presente. O encerramento está previsto para as 17h40.

Serviço:

O quê: 14º Encontro Brasileiro de Pessoas que Gaguejam

Quando: Dia 17 de outubro, das 8h às 18h

Onde: Auditório da Faculdade de Direito da UFBA (Rua da Paz, s/n, Graça)

Quanto: Gratuito

Realização: Associação Brasileira de Gagueira (ABRA Gagueira)

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/14-encontro-brasileiro-de-pessoas-que-gaguejam-7-encontro-baiano-de-pessoas-que-gaguesalvador-ba/3470132

