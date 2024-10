Esposa de Endrick exibe pijama avaliado em mais de R$ 60 mil; veja

Influenciadora é recém-casada com o jogador de futebol - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A esposa de Endrick, atacante do Real Madrid, Gabriely Miranda, exibiu um look pijama grifado para curtir em Paris os desfiles da Paris Fashion Week. Mas o que realmente chamou atenção foi o preço da peça.

A influenciadora, recém-casada com o jogador de futebol, postou no Instagram fotos com o look da marca Louis Vuitton.

O pijama de seda é avaliado em R$ 28,5 mil, com calça de R$ 13,1 mil e blusa de R$ 15,4 mil. Para completar o look, ela ainda usou uma bolsa, também da grife francesa, de R$ 59 mil.

Veja:

Endrick e Gabriely se casaram recentemente. Os dois se mudaram para a Espanha após o jogador de futebol brasileiro ser contratado pelo Real Madrid.