Esposa flagra Roberto Justus sem aliança e dá bronca em público

Ana Paula Siebert causou com atitude contra Roberto Justus - Foto: Divulgação

Ana Paula Siebert surpreendeu com uma atitude de Roberto Justus durante uma viagem em que eles fazem com a filha Vicky, de 4 anos, em Miami. Durante um passeio, a loira foi filmada dando uma bronca no apresentador ao notar que ele está sem aliança.

"Como é que é? Cadê a aliança, Roberto?", questiona a influenciadora, em gravação. "Está machucando meu dedo. Olha aqui, machucou", responde o empresário. "Sério, quem é que acha que é desculpa esfarrapada pra andar sem aliança. Desde quando aliança machuca o dedo? Machuca? Está apertada? Você engordou?", reagiu Ana Paula.

A loira ainda diz: "Sabe o que ele falou pra mim? Que a aliança está apertada e eu tenho que dar uma nova pra ele". Na gravação feita por um amigo do casal, Justus responde: "Óbvio! Aliança quem dá é o amor da sua vida".

Ana Paula Siebert, então, alfineta o marido, que está em seu quinto casamento. "O cofre lá em casa é lotado [de alianças], porque já teve muitas [esposas]. Pega uma lá", dispara a mulher. "Posso pegar uma das antigas? Escrita o nome da ex-mulher?", reage o famoso.