Ex-affair que acusou Anderson Molejo de estupro cobra parte de herança

Herança de Anderson Leonardo tem gerado briga

A família de Anderson Leonardo, do Molejo, enfrenta uma briga pela herança do cantor. A disputa pelos bens do famoso ganhou um novo nome: MC May, que acusou o falecido de estupro.

Leia Mais:

>>> Herdeiros de Anderson proíbem que membros da banda usem o nome Molejo

>>> Prestes a dar à luz, filha de Anderson Leonardo fala da saudade do pai

>>> Esposa de Anderson Leonardo posta vídeo em que ele canta pra filha

Segundo informações do jornal Extra, a funkeira trans, que teria vivido um relacionamento com o ex-vocalista do Molejo por mais de três anos, deseja ser incluído no testamento. Ela garante que possuiu uma união estável com o cantor.

“Estou entrando com a ação. Agora vou correr atrás dos meus direitos. Sei que aquele anjo que está lá no céu, que se chama Anderson Leonardo, vai estar comigo e vou levar o nome dele adiante”, falou a funkeira ao jornal Extra.

MC May surgiu na mídia depois que chegou a acusar o vocalista do Molejo de estupro em 2021. O caso foi negado pelo cantor, que disse ter se relacionado com ela de forma consentida.

"Isso não tem nada a ver. A viúva do Anderson sou eu. Agora a ex, a outra namorada dele, Ana Paula, quer pagar uma de viúva", completou a MC.

Equanto isso, há um embate entre a viúva do artista, Paula Cardoso, e o filho dele, Leozinho Bradock.