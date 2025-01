Ex-atriz mirim da Globo se casa com namorada em cerimônia nos EUA

Nauhana e a amada aparecem vestidas de noiva - Foto: Reprodução

Nauhana Costa, ex-atriz mirim que ficou famosa em 2009 ao participar da novela Caminho das Índias, da TV Globo, se casou nos Estados Unidos, nesta semana, com a namorada, Ashley.

A jovem compartilhou registros da cerimônia, nesta sexta-fieira, 3, nas redes sociais e celebrou a nova fase da vida. Ela e a amada aparecem vestidas de noiva.

Leia mais:

>> Entenda imbróglio entre governo e prefeitura envolvendo VLT no Subúrbio

>> Ipiaú fica sem prefeita e vice após confusão em posse; entenda

>> População questiona Zé Cocá por priorizar obra de luxo em Jequié

“Botei um bambolê no dedo com a minha de fé. Comemoramos com nossos amigos tornando ainda mais especial e adotamos nossa filha de quatro patas. Casei, porra. Feliz 2025”, comemorou a ex-atriz da Globo.

Nos comentários, amigos e seguidores celebraram a união das duas. “Deus abençoe muito vocês!! Que seja uma ano de prosperidade e saúde!”, desejou Kilve da Costa. “2025 ano das casadasssss!!!! Felicidades suas lindas”, celebrou Flávia Trindade. A esposa da ex-atriz também comentou a postagem e se declarou: “My perfect wife [minha esposa perfeita]”, escreveu Ashley.

Atualmente com 24 anos, Nauhana Costa estreou na televisão aos 9 ao dar vida à personagem Malika, de Caminho das Índias, de Gloria Perez. Dois anos depois, em 2011, ela voltou às novelas em Cordel Encantado interpretando Sofia, uma das filhas de Farid (Mouhamed Harfouch) e Bartira (Andreia Horta). Ela também participou do Dança das Crianças no Domingão do Faustão, versão infantil do Dança dos Famosos.