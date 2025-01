Ex-BBB baiano revela que saiu do reality com dívida: "Indignado"

Lucas Pizane falou de dívida após BBB - Foto: Reprodução | Gshow

Lucas Pizane, que participou do BBB 24, confessou que não saiu do programa da forma como imaginava. Ele disse que deixou o reality com uma dívida de R$ 15 mil.

Após ser confinado na temporada passada, o cantor acreditava que estaria livre de cobranças, mas, assim que foi eliminado, descobriu que teria uma dívida para pagar equipe.

A revelação foi feita em resposta a um post sobre Aline e Vinícius, Pipocas do BBB 25, terem comemorado o "fim dos boletos" com a entrada no programa.

"E eu que entrei pensando o mesmo e saí com dívida de R$ 15 mil reais com a galera que cuidou das minhas redes", disse Lucas Pizane.

O baiano ainda explicou que o valor já foi quitado. "Mas eu não tinha estrutura [para pagar], não. Só consegui pagar depois das publis. Tem colega meu que saiu devendo R$ 60 mil para equipe", acrescentou.