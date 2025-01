Ex-BBB Beatriz passa perrengue em avião: “Só Jesus na causa”

Segundo a influenciadora, uma coisa desagradável aconteceu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-BBB Beatriz Reis relatou neste sábado, 18, nas suas redes sociais que passou por um perrengue chique durante uma viagem que fazia do Rio de Janeiro para São Paulo nessa sexta-feira, 17.

“Ontem aconteceu uma coisa que me deixou pu*a. Fiquei tão chateada! Não gosto de pegar avião, detesto. Ai que raiva que me deu! Estava pousando em São Paulo, e meus fãs me levaram presentes no aeroporto do Rio de Janeiro. Presentes maravilhosos! ”, iniciou ela.

Segundo a influenciadora, uma coisa desagradável aconteceu com um dos presentes. “Mas um deles quebrou. Vou colar. O piloto foi pousar o avião, acho que não estava conseguindo parar. Então, deu uma freada brusca”, detalhou Bia, que seguiu: “Do lado da minha poltrona coloquei a minha bolsa com o notebook e os presentes que me deram. Quando freou, só vi as coisas voando e caindo”.

Por fim, a ex-BBB disse que tem medo de viajar de avião. “Fora o medo que você passa, né? Só Jesus na causa”, concluiu.