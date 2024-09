Ex-BBB Beatriz Reis enfrenta perrengue com look sem calcinha: "Vou mostrar"

- Foto: Reprodução/Instagram

Neste domingo, 15, Beatriz Reis compartilhou nas redes sociais seu look para o terceiro dia do Rock in Rio. A ex-participante do BBB 24 usou um cropped com decote, shorts justo com recortes e um casaco de pelo volumoso, complementando com bota plataforma, óculos escuros e cabelos arrepiados. Ela postou a legenda "Hoje é dia de rock, bebê!". No entanto, Beatriz enfrentou dificuldades com a roupa e precisou da ajuda de uma funcionária da Globo, conforme revelou em vídeos nos Stories do Instagram.

"Isso a Globo não mostra, mas eu vou mostrar", disse ela no começo da gravação. "Eu só não vou mostrar muito, se não vou ficar pelada. Camila está aqui tirando seu shorts - detalhe, estou sem calcinha - porque a roupa não dá para usar com ela (risos). Prendeu na pele", acrescentou ela, que estava contando com a ajuda para colocar um absorvente e fechar seu shorts.