Ex-BBB Diego Alemão acerta com MP e vai pagar R$ 10 mil por arma

Ex-BBB foi preso após apontar arma para pessoas no RJ - Foto: Reprodução/Instagram/@diegogasques

Diego Alemão resolveu um 'rolo' com a Justiça e, nesta terça-feira (27), fechou um acordo de não persecução penal com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Com isso, o ex-BBB não será processado pelo caso de posse ilegal de arma, mas deverá desembolsar R$ 10 mil para o Instituto Nacional do Câncer (Inca).

O MP ofereceu o acordo porque considerou o caso um crime de menor potencial ofensivo, que pode ser resolvido com um pagamento ou a devolução do bem. Em vez de enfrentar um processo, Diego preferiu aceitar o acordo.

Por meio de uma nota, o advogado do ex-BBB deixou claro que aceitar o acordo não significa que Diego está confessando o crime, é apenas um benefício processual que pessoas com bons antecedentes têm direito.



Em junho, o MP havia oferecido denúncia contra Diego porque ele nem seu representante legal compareceram à audiência especial para homologação do acordo proposto.

Veja a nota completa:

"Esclarecemos que a aceitação do acordo proposto pelo Ministério Público não configura uma confissão, mas sim o exercício de um direito e benefício processual, conferido a réus primários com bons antecedentes. Diego não se furtou à responsabilidade e enfrentou a justiça de cabeça erguida".