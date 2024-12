Ex-BBB Maycon faz harmonização no bumbum e comemora visual novo

Maycon fez harmonização no bumbum - Foto: Divulgação | Globo

O ex-BBB Maycon Cosmer comentou a respeito da harmonização no bumbum que fez recentemente. O cozinheiro, que será pai após 11 anos tentando, decidiu passar por uma cirurgia e comemorou o resultado.

"Minha autoestima melhorou 100%. Hoje me sinto mais leve e seguro, até para escolher minhas roupas. Tenho liberdade para usar camisas por dentro da calça sem me preocupar com a 'pochete'. Essa mudança trouxe uma leveza enorme para o meu dia a dia", falou Maycon ao jornal O Globo.

A harmonização glútea é um procedimento que envolve a remodelação dos glúteos, geralmente combinada com a redução de gordurinhas localizadas.

O ex-BBB garantiu que a cirurgia foi um marco em sua vida: "Nunca sofri com baixa autoestima, mas confesso que essa mudança coincidiu com um momento incrível que estamos vivendo. A gravidez tem muito mais a ver com fatores emocionais e externos, mas acredito que o resultado da cirurgia trouxe ainda mais energia positiva para essa nova fase".

Francine, sua esposa, fez elogios ao procedimento do homem: "Minha primeira impressão foi muito positiva! Fiquei feliz por ele ter realizado algo que queria e por ver sua confiança crescer. O resultado ficou natural e muito harmonioso". Ela ainda brincou sobre a mudança do marido: "Agora eu não tenho mais meu 'marido calça caída'. Graças a Deus!".