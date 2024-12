Andressa Urach realiza novo fetiche inusitado: “Experiência única”

Recentemente, a eterna Miss Bumbum contou que transou com um cadeirante - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A criadora de conteúdo +18, Andressa Urach, de 37 anos, revelou em uma rede social nesta quinta-feira, 28, que realizou um novo fetiche inusitado: o de lamber as axilas. Recentemente, a eterna Miss Bumbum contou que transou com um cadeirante.

Ela postou uma foto no Instagram na qual aparece lambendo o sovaco da influenciadora Gabriela Sousa, esposa do humorista e ex-BBB Nego Di.

“Mascalagnia: Realizei meu fetiche por axilas com esposa do ex-BBB Nego Di”, comemorou Andressa Urach, que continuou: “Sempre fui muito aberta sobre minhas preferências e desejos, e trabalhar com a Gabi foi maravilhoso. Ela é linda, segura de si e não teve receio de explorar esse tema comigo. Foi uma experiência única!”, completou.