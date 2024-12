Juju Ferrari se manifesta após briga com Andressa Urach: "Gosto dela"

Juju Ferrari falou sobre briga com Andressa Urach - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Juju Ferrari se manifestou nas redes sociais a respeito da briga que protagonizou com Andressa Urach durante uma festa em que estiveram. O embate acabou fazendo com que a produtora de conteúdo adulto ficasse com um corte no rosto.

"Tentei levar na esportiva, na brincadeira. Gosto muito da Urach, vocês sabem disso. Acho uma pessoa incrível, apesar de muita gente criticar, quem conhece sabe a luta dela. Eu fico um pouco triste de gente falando coisas pesadas", afirmou a modelo.

A influenciadora declarou que a discussão alcançou um nível que ela não aprova. Durante o evento, cabe destacar, Andressa Urach cuspiu em Ferrari, que acertou uma taça de vidro no rosto da ex-reality.

"Sou uma pessoa que não paga pra entrar [em briga] mas, quando entro, aguente as consequências. Isso fica de alerta pra todos, vale pra todos que já fizeram piadinha com a minha cara e deixei quieto", falou Juju Ferrari.

Ainda no desabafo a loira garantiu que torce para que não ocorra nenhuma disputa nova com Urach: "Então, é isso: espero que não tenha uma outra vez, já pra algo pior, entendeu? Acho que foi meio que um erro das duas de ter acontecido isso e espero que ela esteja bem, de coração, porque não desejo mal de ninguém".

"Desejo muita felicidade e sucesso, inclusive pros meus inimigos, que volta pra mim. E espero que não aconteça de novo", completou.