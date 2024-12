VÍDEO: em briga, Andressa Urach cospe em atriz pornô e apanha

Juju Ferrari e Andressa Urach - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach se envolveu em uma briga com a atriz pornô Juju Ferrari durante uma festa na noite dessa segunda-feira, 25. Um vídeo publicado nas redes mostra as duas dançando próximas uma da outra, quando Urach cuspiu duas vezes no rosto da ex-amiga. Em seguida, Juju revidou, batendo na influenciadora.

A vice-Miss Bumbum levou 4 pontos no rosto. No Instagram, Urach chegou a compartilhar os pontos sendo dados no hospital. “Vou ter que levar ponto, olha isso. Arregaçou com a minha cara. Piranh*, desgraçad*! Tudo volta no seu tempo”, afirmou ela.

Andressa mostrou todo o procedimento de sutura, reclamou que não tinha tomado remédios para dor no hospital, e depois reapareceu deixando a instituição médica. “7h da manhã, estou com o cabelo duro de sangue. Preciso lavar, logo mais tenho voo. O que não nos derruba, nos fortalece”, disparou ela.

Juju também se manifestou e disse estar “chateada” com o ocorrido. “Algo me falou para não ir na festa! Estou chateada com tudo isso! As pessoas são sujas!”, disse.

Veja a briga: