Pai de Andressa Urach sugere parceria em vídeos adultos; entenda

Andressa reagiu à proposta com espanto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach chocou os fãs ao compartilhar um pedido inesperado de seu pai, Carlos Urach. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, a influencer revelou que o homem sugeriu participar de suas produções +18.

Mesmo adepta das gravações polêmicas, Andressa reagiu à proposta com espanto. “Recebi um áudio do meu pai, aquele mesmo que já falou horrores de mim na imprensa. Agora entendi de onde herdei essa veia artística”, declarou.

Leia também:

>> VÍDEO: em briga, Andressa Urach cospe em atriz pornô e apanha

>> Jojo Todynho detona Andressa Urach: “Exemplo de quê?”

>> Andressa Urach já fez mais de 10 cirurgias e desabafa sobre mudanças

A loira expôs trechos das mensagens enviadas por Carlos, que além de propôr gravar vídeos pornográficos com a filha, sugeriu até abrir um canal próprio. “Podemos trocar algumas imagens ou gravar juntos. Vi que você precisa de gente e estou aqui para conversar. Vamos começar a gravar juntos. Você posta no seu, e eu no meu. Me dê uma resposta hoje, se puder”, acrescentou o coroa.

Nos áudios, Carlos também menciona que possui seguidores interessados no trabalho conjunto. Com a ‘arte’ do pai, a blogueira +18 relembrou críticas feitas pelo pai no passado. “Eu não era a vergonha da família? Agora vejo de onde veio a veia artística. Meu pai vai virar ator pornô!”, ironizou a modelo.

Assista ao vídeo: