Ex de Andressa Urach desabafa sobre mãe gravar com ela: "Estou feliz"

Lucas Ferraz falou de vídeo da mãe com Andressa Urach

Lucas Ferraz reagiu pela primeira vez, nesta quarta-feira, 27, sobre os vídeos adultos protagonizados por sua mãe, Beatriz, e sua ex-namorada, Andressa Urach.

Em seu perfil do Instagram, o ex-ator pornô respondeu caixinhas de perguntas e comentou que a ideia para a colaboração surgiu antes do término com a ex-Fazenda.

"Estou muito feliz pelo sucesso da minha mãe. Nada disso vai me atingir", declarou Ferraz, que disse acreditar que Urach busca provar algo.

"Como eu sei que a pessoa tem uma necessidade gigantesca de provar para todo mundo que está bem, que deu o troco, e que é a melhor... Você acha que isso vai me atingir? Eu tô muito feliz pelo sucesso da minha mãe", disse o rapaz.

Segundo Lucas, Beatriz foi uma das principais apoiadoras de sua entrada no conteúdo adulto. "Ela sempre torceu por mim e esteve ao meu lado nas dificuldades. Nada disso muda o meu amor por ela", contou.