Ex-Big Brother é internada após grave acidente: “Deixada para morrer”

Ex-participante do Big Brother sofreu acidente grave - Foto: Divulgação

Ex-participante do Big Brother 8 do Reino Unido, Charley Uchea sofreu um grave acidente de trânsito. Ela estava dirigindo quando teve o carro atingido por um caminhão e foi arremessada do veículo.

A influenciadora digital precisou ser hospitalizada após o acidente. Uchea usou as redes sociais para explicar o acontecimento aos fãs. Ela apareceu com hematomas visíveis na região das sobrancelhas, colar cervical e dificuldades para mover os braços, ela apareceu visivelmente abalada.

“Deixada para morrer”

Após a colisão, segundo a vítima, o motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro, deixando-a sozinha no local. “Fui deixada pra morrer”, declarou.

Na sequência, Charley Uchea agradeceu pela ajuda dos médicos. “Abençoada seja minha enfermeira escovando meu cabelo, porque eu não consigo usar meus braços no momento. Estou muito fraca. Uma noite tão agradável antes de eu ser arremessada no ar e desmaiar”, disse.

Por fim, ela compartilhou uma imagem do carro completamente destruído e revelou estar ansiosa para voltar para casa.

Veja:

Charley Uchea sofreu um grave acidente de trânsito | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Charley Uchea sofreu um grave acidente de trânsito | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Charley Uchea sofreu um grave acidente de trânsito | Foto: Reprodução | Redes Sociais