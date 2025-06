Será? Eliana pode ser a próxima apresentadora do BBB

Eliana pode fazer história no BBB como primeira apresentadora mulher - Foto: Reprodução | Instagram

A apresentadora Eliana pode ser o novo rosto à frente do Big Brother Brasil. De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, ela é uma das principais cotadas para assumir o comando do reality show da TV Globo. A especulação ganhou força após uma reunião entre Eliana e Amauri Soares, diretor geral da emissora.

A possibilidade de Eliana assumir o posto anima os bastidores da Globo, principalmente por se tratar de uma mudança inédita em 25 edições do programa, tradicionalmente apresentado apenas por homens. A escolha de uma mulher para o posto vai ao encontro do movimento da emissora em promover mais diversidade e representatividade em sua grade.

Caso a mudança se confirme, Eliana pode repetir o feito de Adriane Galisteu, que em 2021 se tornou a primeira mulher a apresentar A Fazenda, na Record TV. Com uma trajetória marcada pela credibilidade e boa relação com o público, Eliana é vista como um nome capaz de trazer nova dinâmica ao programa.



Desde sua saída do SBT, Eliana participou de diversos projetos na Globo. Em 2023, substituiu Ivete Sangalo na apresentação do The Masked Singer Brasil e comandou o especial Vem que Tem. Já em janeiro deste ano, esteve à frente do programa Casa de Verão da Eliana, entrevistando celebridades como Xuxa, Claudia Raia, Preta Gil e Thiaguinho.

Atualmente, Eliana apresenta o Saia Justa, no canal GNT, ao lado de Juliette Freire, Bela Gil, Erika Januza e Tati Machado, com exibição às quartas-feiras, às 22h30.