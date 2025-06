Após comemorar 60 anos, Globo anuncia fim de canal e provoca reações

Globo encerrou de vez o Viva - Foto: Reprodução | Redes sociais

A Globo, que completou 60 anos da sua fundação em abril passado, encerrou de uma vez por todas um dos seus mais tradicionais canais de TV por assinatura.

O canal Viva, dedicado à exibição de novelas e programas antigos da empresa, deu "adeus" ao público após 15 anos do seu lançamento na última segunda-feira, 9. O espaço passa a ser chamado de Globoplay Novelas e dará maior destaque aos folhetins.

No X (antigo Twitter), telespectadores criticaram a mudança. "Foi assim que o canal Viva simplesmete deixou de existir e foi substituido pelo Globoplay Novelas. Sem despedida pro antigo canal, sem festa para o novo, apenas se foi", comentou uma pessoa.

Outro internauta declarou: "Quem será que teve a ideia de trocar o nome do Viva pra Globoplay novelas? Odiei".

Por que a Globo encerrou canal?

A intenção do Globoplay Novelas no lugar do Viva é focar exclusivamente em novelas brasileiras, internacionais e produções originais do Globoplay.

Antes do encerramento, o canal também exibia programas clássicos, humorísticos e outros formatos da história da Globo.

A emissora já havia ressaltado que a mudança fazi parte de uma estratégia da Globo para integrar ainda mais seu portfólio de TV e streaming.

O novo canal está disponível nas mesmas operadoras que transmitiam o Viva, e também faz parte do plano Globoplay +Canais ao Vivo.

Novidades na estreia do Globoplay Novelas

A estreia do Globoplay Novelas veio com novidades, como a exibição inédita de Além do Tempo (2015), de Elizabeth Jhin, exibida de segunda a sábado às 20h05.

Além disso, o canal traz como carro-chefe original a inédita Guerreiros do Sol, série inspirada na vida de Lampião, Maria Bonita e os cangaceiros do sertão nordestino nas décadas de 1920 e 1930.

Outra atração do novo canal é a “batalha de novelas”, em que o público poderá votar entre dois grandes sucessos temáticos.